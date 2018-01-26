26 января: главное за день

Жители поселка Матросы получили ключи от новых квартир. Ключи новоселам вручил министр строительства Карелии Олег Ермолаев.

«За два года на территории Пряжинского района было построено 16 домов. Ключи от новых квартир получили 1000 человек. Сейчас главная задача — выполнить все обязательства перед жителями Карелии в рамках завершающего этапа по переселению из аварийного жилья», -подчеркнул руководитель Минстроя.

Гонка «По земле Сампо» началась в Петрозаводске. Сегодня команды участвовали только в одной дисциплине – каюры преодолели 40-километровую дистанцию. Завтра же соревнования обещают быть более зрелищными: спортсменов ждут пять дисциплин. Как сообщил организатор конкурса Виктор Симонов, в соревнованиях принимают участие около 150 команд, большая часть из них — представители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Уже опубликованы имена первых победителей.

А в Лахденпохском районе начался первый этап чемпионата СЗФО по автомобильному спорту – ралли «Карелия 2018». На нем четыре спортсмена получили звание мастера спорта по автоспорту. Удостоверения глава республики Артур Парфенчиков вручил Михаилу Миронову, Анастасии Мироновой, Максиму Романцеву и Юрию Куликову. Гонка проходит в статусе этапа кубка России.