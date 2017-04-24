24 апреля: главное за день

Артур Парфенчиков назначил нового руководителя Государственного комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи. С сегодняшнего дня обязанности председателя ведомства исполняет Евгений Пыленок, прежде работавший в федеральном Минфине и нескольких строительных компаниях.

Еще одно кадровое назначение анонсировала в понедельник мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. На встрече с журналистами чиновник рассказала, что в ближайшее время ее первым заместителем станет Валерий Матвеев, ныне занимающий депутатское кресло в Петросовете.

Карельские пограничники в первом квартале 2017 года изъяли 84 блока сигарет. Табачные изделия пытались нелегально провезти через российско-финляндскую границу. В одном из случаев административная ответственность грозит гражданину Финляндии, хотевшему провезти сигареты в запасном колесе автомобиля.