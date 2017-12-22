22 декабря: главное за день

Самой читаемой новостью пятницы стало сообщение о двухлетнем ребенке из Кемского района, которого в состоянии истощения доставили в больницу. Тревогу в соцсетях забили местные жители. К решению проблемы неблагополучной семьи подключился детский омбудсмен Геннадий Сараев.

В Следкоме Карелии рассказали о жителе Пудожа, которого признали виновным в половых сношениях с несовершеннолетними. За половой контакт с 13-летней и 15-летней девушками молодого мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как сообщили в петрозаводской ГИБДД, днем 22 декабря на проспекте Александра Невского сбили пенсионерку. Несмотря на травмы, пожилая женщина буквально сбежала от сотрудников Госавтоинспекции.

МЧС Карелии предупредило о сильном снеге и метелях 23 декабря. Ожидается также южный ветер порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В Корпорации развития Карелии рассказали об инвестиционном проекте по строительству туристского комплекса «Онего-Холидей». Объект планируют построить на берегу Онежского озера в Деревянской бухте. Комплекс будет включать в себя главное здание, 13 коттеджей, конгресс-центр, оздоровительный комплекс, яхт-клуб на 32 яхты, дайвинг-центр и охотничью базу