20 марта: главное за день

С 4 апреля из Петрозаводска в Москву начнут летать самолеты авиакомпании S7 Airlines. Об этом стало известно на встрече представителей региональных Министерства культуры и Госкомтранса с представителями туриндустрии.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о борьбе с гигантскими лужами, появившимися на дорогах карельской столицы во время таяния снега. По словам чиновницы, водоемы появляются на проезжей части из-за того, что на некоторых участках дренажных систем либо нет, либо они неисправны.

Хирурги Республиканской больницы спасли руку жительницы Медвежьегорского района, покусанной собаками. Врачам удалось восстановить кровоснабжение и спасти поврежденную часть тела.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения 29-летней петрозаводчанки из окна шестого этажа. Получившая серьезные травмы девушка сейчас находится в БСМП.