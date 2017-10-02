2 октября: главное за день

В АО «Пряжинское» голодают сотни коров и телят. За сутки жители Карелии собрали 250 тысяч рублей на корм для голодающего стада. Этих денег хватит, чтобы купить животным корм на десять дней. В правительстве республики прошло несколько экстренных совещаний. К вечеру решение было найдено. Хозяин АО «Пряжинское» Айво Халлиста дал устное согласие на продажу коров племенному хозяйству «Ильинское». Напомним, речь идет о стаде в 600 голов. Всех животных, возможно, сохранить не удастся, потому что коровы сильно истощены.

В столице Карелии дополняют список погибших жителей Карело-Финской ССР и Ленобласти в концлагерях Петрозаводска на плитах мемориала памяти жертв. На памятнике высечены фамилии 3,5 тысячи погибших узников, которые значатся в финском архивном списке. Общее же количество умерших в концентрационных лагерях Карелии составляет около семи тысяч человек. Контактные данные организаций, которые примут информацию, размещены на официальном сайте администрации города.

Прокуратура установила, что в аэропорту «Петрозаводск» временное хранение багажа в аэропорту осуществляется в отдельном здании, в котором бывают лужи. Кроме того, на территории аэропорта автомобильная стоянка не оборудована дорожным знаком «Парковка, парковочное место».