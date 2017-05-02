2 мая: главное за день

Артур Парфенчиков подписал постановление «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики Карелия». Документ упрощает правила торговли на улицах. Почему этого шага давно ждали карельские предприниматели, можно прочитать здесь.

Новым гендиректором Корпорации развития Карелии стал депутат Законодательного собрания республики и бизнесмен Леонид Лиминчук. Соответствующее решение принял совет директоров организации. На этом посту Лиминчук сменил Анну Позднякову.

Петрозаводчане Дима Ложкин и Руслана Ильченко завоевали награды на танцевальном турнире, прошедшем в Китае. Вместе они взяли серебро в парных танцах, мальчик кроме этого стал первым в категории соло.

Утром в центре Петрозаводска произошла дорожная авария, в которой пострадал мотоциклист. Как выяснилось позднее, молодой человек, студент первого курса ПетрГУ, с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы попал в реанимацию.