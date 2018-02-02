2 февраля: главное за день

Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор Сортавальского лесозавода Роман Алешин подписали соглашение о сотрудничестве. Общая цель — развитие лесопромышленного комплекса Карелии. Республиканские власти обязуются вносить предложения по совершенствованию федерального законодательства, способствовать обеспечению предприятия сырьем. В планах увеличение объема заготовки древесины внутри региона. Кстати, предприятие совместно с местной администрацией и школой взяли шефство над братской могилой в Хелюле, которую облагородят к 2020 году.

Эксперты ОНФ Карелии провели мониторинг сайтов муниципальных образований, которые участвуют в программе «Комфортная городская среда». Всего «фронтовики» проверили 52 сайта. На многих из них нужные данные оказалось непросто найти. Напомним, подать заявку на участие в программе «Комфортная городская среда» в Карелии можно до 9 февраля.

Коллектив Муезерского дорожного участка ГУП РК «Мост» написал обращение к депутатам Законодательного собрания Карелии и попросил оказать помощь и содействие в решении их проблем. Предприятие прекратило деятельность по содержанию региональных автомобильных дорог на территории Муезерского района и находится в стадии ликвидации. При этом перед работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь-декабрь 2017 года в сумме 1 807 810 рублей 30 копеек.