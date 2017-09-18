18 сентября: главное за день

Тело одного из трех подростков, пропавших на Ладоге 19 июня, нашли рыбаки. Причину смерти установят в ходе расследования уголовного дела. Спасатели продолжают искать еще двух молодых людей, продолжается расследование уголовного дела. Напомним, 19 июня 2017 года четверо юношей и девушка вышли на лодке в залив Импилахти. Во время шторма они перевернулись. Двоим подросткам удалось спастись, остальных все это время искали.

Правительство России рассмотривает предложение повысить акцизы на топливо. Их рост может произойти в два этапа: с 1 января на 50 копеек и с 1 июля на аналогичную сумму. Эти деньги чиновники задумали направить на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму и Калининграде.

Монархисты Петрозаводска не будут препятствовать прокату фильма «Матильда» в карельской столице.

– Наше общество не будет противодействовать прокату фильма «Матильда», это совершено бессмысленно, — заявил «Республике» руководитель местного Русского монархического общества Иван Пронин.

Ранее казаки Карелии рассказали нам, что киноленту они будут игнорировать, крайне негативно о фильме высказалась карельская епархия. Напомним, в прокат «Матильда» (в том числе, в нашей республике) должна выйти в октябре этого года.

Курьезный случай произошел этим утром в Петрозаводске: неизвестные обклеили автомобиль гигиеническими прокладками. Жительница карельской столицы Людмила Цымерман засняла «новый арт-объект» на улице Энтузиастов. Процесс оклейки попал в объектив камеры видеонаблюдения проекта «Безопасный дом» компании «Сампо.ру». Мотивы шутников остаются неизвестными.