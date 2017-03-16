16 марта: главное за день

Утром 16 марта стало известно, что в ночь на четверг пожарные Петрозаводска вытащили из горящего автомобиля молодого мужчину. Медицинская помощь ему не требовалась, однако поведение его было неадекватным. К тому времени, как на место приехала полиция, мужчина куда-то исчез.

Карельские СМИ рассказали о назначении нового руководителя «Кареллеспрома». Олега Арминена и Николая Раскатова, которые не могли поделить кресло гендиректора, на этой должности сменит подполковник МВД Павел Дегтярев.

Врио главы Карелии рассказал в Facebook о своем визите на Медвежьегорский молокозавод. Артур Парфенчиков не исключил передачу предприятия от недобросовестного собственника государству.

Заместитель премьер-министра Карелии Юрий Савельев рассказал в соцсети о подготовке соглашения между правительством и «Почта банк». Но основе сети отделений Почты России планируют организовать банковское обслуживание даже в небольших поселениях.

Жительница Карелии привезла серебро с соревнований по ездовому спорту в Кировске. Александра Холодова заняла второе место, пройдя за два дня две пятикилометровые трассы.