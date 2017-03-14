14 марта: главное за день

В ночь на вторник 150 сотрудников экстренных служб Сегежи искали шестилетнюю девочку, сообщение о пропаже которой поступило около десяти вечера накануне. Девочку нашли целой и невредимой. Она гостила у знакомого мальчика.

Главной темой дня стала новость о том, что бывший министр экономразвития Карелии оккупировал кабинет директора «Кареллеспрома». Олег Арминен должен был сдать полномочия и передать дела прежнему руководителю предприятия, однако вот уже два дня не допускает его до работы. В ситуацию вмешались акционеры предприятия — правительство республики и холдинг Segezha Group. Артур Парфенчиков прокомментировал конфликт.

В соцсетях распространили видеозапись, на которой видно, как накануне ребенок врезался в автомобиль. Несовершеннолетний перебегал дорогу по пешеходному переходу на улице Ровио в Петрозаводске.

Министр образования Карелии Александр Морозов заявил на встрече с журналистами, что в Петрозаводске планируют строить новые школы.

Хозяин внедорожника, который серьезно повредили бродячие собаки, сообщил «Республике», что ремонт его автомобиля обойдется в 600 тысяч рублей. Теперь автолюбитель намерен подать в суд на администрацию Петрозаводска, в чьи обязанности входит отлов бродячих собак.