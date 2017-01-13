13 января: главное за день

Две команды Петрозаводского университета «Сборная ПетрГУ» и «ПТЗ» выступили в отборочном туре международного фестиваля «КиВиН» в Сочи. Организаторы фестиваля рассказали, какие шутки представили карельские юмористы на суд жюри.

Экоактивисты Петрозаводска объявили, что в воскресенье в городе пройдет акция по сбору вторсырья. Сбормобиль примет у жителей города пластик, макулатуру и алюминий.

Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Петрозаводского горсуда об аресте Виталия Галкина. Таким образом, бывший руководитель Контрольного комитета, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 22 февраля.

Семья с пятью детьми из Медвежьегорска, лишившаяся дома во время пожара 12 января, попросила о помощи. Огонь уничтожил практически все их вещи. Семье требуются постельное белье, детская и взрослая одежда и мебель.

В пятницу 13 января в сети появилось видео, на котором видно, как пес, которого выгуливали без поводка, набросился на маленькую собачку и стал ее трепать. Насколько сильно пострадало животное, неизвестно.