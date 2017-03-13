13 марта: главное за день

Власти Петрозаводска планируют использовать шампунь для мытья городских улиц. Такую идею Ирина Мирошник объяснила желанием внедрять в карельской столице практику, принятую в европейских городах.

Карельское правительство продало гостиницу «Гостеприимство», расположенную в Петрозаводске. Отныне здание и одноименное ООО принадлежат известному ресторатору Александру Лукьянову, владельцу сети баров «Нойбранденбург» и кофейни Kaffee haus.

Следствие назначило экспертизу по уголовному делу Соломенского моста, по итогам которой его эксплуатация может быть запрещена. Когда именно завершится процедура, пока неизвестно. Сейчас следователи и эксперты решают вопросы, касающиеся конкретных методов ее проведения.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении мужчины, чьи действия привели к причинению тяжкого вреда здоровью человека. По версии следователей, мужчина, управляя экскаватором, уронил его ковш на своего коллегу.