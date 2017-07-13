13 июля: главное за день

В ПКС рассказали, что из-за аварии на водопроводе, произошедшей накануне, шесть домов на улице Московской остались без водоснабжения. Ремонтные работы осложняются тем, что на месте разрытия находится столб, поддерживающий контактную троллейбусную линию.

В соцсети разместили видео, на котором зафиксирован момент ДТП на перекрестке Красноармейской и Гоголя. На записи видно, как вечером 12 июля лесовоз раздавил иномарку в Петрозаводске. Как сообщили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Спасатели обнаружили на Ладожском озере троих подростков, которые трое суток не выходили на связь с родителями. Пропавших нашли на острове Палосаренселька, их лодка была затоплена водой.

Депутаты Заксобрания Карелии провели последнюю перед летними каникулами сессию. На ней, в частности, приняли ряд законодательных актов по поддержке сельхозпроизводителей. Об итогах работы действующего созыва за последние шесть месяцев рассказали на большой пресс-конференции.