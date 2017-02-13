13 февраля: главное за день

Карельское управление ФАС возбудило административное дело против трех петербургских компаний, подозреваемых в картельном сговоре. В ведомстве считают, что благодаря незаконным договоренностям фирмы успешно участвовали в 87 аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования в больницы Карелии.

В Петрозаводске выставлен на продажу один из старейших и крупнейших торговых центров города – «Гоголевский». Сейчас в нем работают два ресторана, фитнес-центр, боулинг-клуб и магазины. Покупателю центр обойдется в 14 миллионов рублей.

Пять домов, расположенных в центре Петрозаводска, скоро получат статус объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях, входящих в ансамбль военного ведомства, и о жилом доме комсостава.

Опоздавший на поезд петрозаводчанин вынудил проводника сорвать стоп-кран. По сообщению транспортной полиции, молодой человек вскочил на подножку двинувшегося вагона, чем подверг свою жизнь опасности. Против нарушителя составили административный протокол.