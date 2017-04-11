11 апреля: главное за день

Петрозаводский суд сегодня освободил из-под домашнего ареста экс-главу Роспотребнадзора Карелии. Анатолия Коваленко обвиняют в халатности, повлекшей смерть 14 детей на Сямозере.

В МЧС сообщили, что утром на улице Калинина в Петрозаводске из-за сильного ветра упало дерево, которое задело проходившую мимо девушку. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Пожарные обнаружили труп пенсионера в гараже в Сулажгоре. О долгом отсутствии мужчины забеспокоился его сын, который и позвонил в экстренную службу.

Днем на заседании правительства Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал работу Минстроя Карелии. После доклада министра Дмитрия Матвиеца врио главы Карелии выразил сомнение, что положенное количество жилья для переселенцев из аварийного фонда успеют построить к 1 сентября.

В правительстве Карелии объявили о назначении нового министра здравоохранения. Указом Артура Парфенчикова эту должность заняла Ольга Лазаревич, ранее работавшая заместителем главврача Республиканского онкодиспансера.