10 июля: главное за день

Арктическая зона России расширилась за счет Карелии. На этот раз окончательно. Соответствующий указ опубликован на сайте президента России.

«Россети» намерены вложить 6 миллиардов в электроэнергетику Карелии. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков выразил надежду, что это решение станет локомотивом развития малого и среднего бизнеса республики.

Патриарх Кирилл провел заседание совета по восстановлению Валаамского монастыря. По мнению главы РПЦ, самые насущные проблемы обители — восстановление здания Зимней гостиницы, сохранение лесов архипелага, а также утилизация мусора.

Известный футболист Александр Кержаков может заплатить штраф за браконьерство. Футболист «Зенита» в подписи к снимку утверждал, что лосось в Онеге есть. С этим утверждением согласны и специалисты отдела Росрыболовства по Карелии, добавляя, что ловить его нельзя. Удачливому рыбаку светит штраф до 5 тысячи рублей.