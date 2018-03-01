1 марта: главное за день

Президент России Владимир Путин сегодня обратился к Федеральному собранию с традиционным посланием. В частности, глава государства говорил о необходимости увеличить число мест в яслях, разработать специальную программу поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения, внедрить масштабный проект пространственного развития страны. Отдельно Владимир Путин остановился на жилищных условиях граждан. По его мнению, в ближайшие шесть лет количество семей, ежегодно улучшающих эти условия, должно вырасти с трех миллионов до пяти. Для этого нужно снизить среднюю ставку по ипотеке до семи процентов и каждый год строить по 120 миллионов квадратных метров жилья. Послание выслушали руководители государства, члены обеих палат парламента и многие главы регионов. Среди них был и руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

С сегодняшнего дня у республиканского перинатального центра появился главный врач. Им стал Евгений Тучин. Ранее он был начальником отдела организации медпомощи Минздрава Карелии и возглавлял роддом им. Гуткина в Петрозаводске. Евгений Тучин — выпускник Амурской государственной медакадемии по специальности «Лечебное дело» и Тюменского госуниверситета. Работал акушером-гинекологом в Амурской и Тюменской областях, главным врачом перинатального центра в Тюменской области.

В Карелии появятся инвестиционные уполномоченные. Основная цель нового института – улучшить инвестиционный климат в республике. Уполномоченные будут рассматривать обращения, оказывать первичную правовую помощь бизнесу, в том числе в работе с властями. Для этого карельский Минэк организует образовательные семинары.

По мнению специалистов регионального Минздрава, жители Карелии неправильно питаются и переедают. В ведомстве сделали такие выводы после анализа итогов диспансеризации — ее прошли больше 92% взрослых, подлежавших обследованию в прошлом году.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опубликовал список малых городов страны, популярных для путешествий накануне длинных мартовских выходных. В первую пятерку вошли Суздаль (Владимирская область), Сортавала (Карелия), Великий Устюг (Вологодская область), Зеленоградск (Калининградская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область). По данным Tvil.ru, в Сортавале туристы бронируют жилье на мартовские праздники в среднем на две ночи и платят за проживание менее трех тысяч рублей в сутки.