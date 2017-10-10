Жителя Карелии после схватки с медведем госпитализировали в БСМП

9 октября возле дачного кооператива «Лесовод» мужчина в сопровождении собаки собирал ягоды. Когда медведь подошел, пес начал громко лаять и спрятался за мужчину. Об этом рассказали «Республике» в региональном охотнадзоре, комментируя вчерашние сообщения в СМИ о нападении медведя на человека.

– Зверь вцепился в руки мужчины, а после, когда потерпевший отвернулся от животного, то ли толкнул его, то ли укусил его за спину, – добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится в БСМП.

В охотнадзоре также пояснили, что у потерпевшего, вопреки вчерашней информации, не было с собой оружия, поэтому он в медведя не стрелял.