Жителя Карелии, насмерть сбившего пешехода, взяли под стражу

Жителя Карелии, который насмерть сбил пешехода на трассе “Петрозаводск-Суоярви”, взяли под стражу. Об этом сообщает следком Карелии.

По версии следствия, 28 ноября днем обвиняемый, лишенный прав, на самосвале сбил инспектора ДПС и мужчину, который был привлечен в качестве понятого при разборе другого ДТП.

В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Сотрудник полиции остался жив и был госпитализирован. Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан.

Обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы.