Жительницу Карелии задержали из-за молочных продуктов и мяса

Таможенники задержали на пропускном пункте в Вяртсиля жительницу Медвежьегорска. Женщина пыталась провезти через границу около 20 килограммов финских продуктов: молоко, йогурт, сыр, масло, фрикадельки, колбасу и мясной фарш.

Согласно таможенным правилам, одно лицо может иметь при себе не более пяти килограммов готовых продуктов, тогда как сырая продукция и вовсе запрещена к ввозу без сопроводительных документов. Поэтому нарушительнице пришлось оставить большую часть продуктов на территории Финляндии. Через границу ей разрешили провезти только пять килограммов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.