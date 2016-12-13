Жительницу Карелии поймали на границе с 60 кг перьев

Гражданку России остановили на пункте пропуска «Люття» 8 декабря, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии. В багаже женщины нашлись почти 40 кг необработанных перьев глухаря и почти 20 кг перьев куропатки.

Документов на перья у женщины не оказалось, поскольку, как пояснила женщина, она не знала, что на перья нужно разрешение. Груз остался на территории Финляндии, а нарушительнице теперь придется заплатить штраф в 500 рублей.

В управлении отмечают, что птицы зачастую являются переносчиками заболеваний, в частности, гриппа. Вирусы могут проникать на территорию России в том числе и вместе с птичьими перьями.