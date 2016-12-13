Жительницу Карелии поймали на границе с 60 кг перьев

В багаже у женщины оказались перья глухаря и куропатки, которые ей пришлось оставить в Финляндии.

Гражданку России остановили на пункте пропуска «Люття» 8 декабря, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии. В багаже женщины нашлись почти 40 кг необработанных перьев глухаря и почти 20 кг перьев куропатки.

Документов на перья у женщины не оказалось, поскольку, как пояснила женщина, она не знала, что на перья нужно разрешение. Груз остался на территории Финляндии, а нарушительнице теперь придется заплатить штраф в 500 рублей.

В управлении отмечают, что птицы зачастую являются переносчиками заболеваний, в частности, гриппа. Вирусы могут проникать на территорию России в том числе и вместе с птичьими перьями.

 

 

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  • ква

    А почему у нее не нашли смолу?

  • Бен

    вы не преувеличили с килограммами? речь идет о граммах, ребята.

  • kva

    Зачем столько перьев? Может, она везла сигареты?