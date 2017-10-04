Жительница Петрозаводска ушла из дома две недели назад и пропала

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую без вести Екатерину Кондратову 1982 года рождения. Вечером 22 сентября она ушла из своего дома на Древлянке и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшая была одета в коричневую куртку из кожзаменителя, серые джинсы, черные кроссовки с розовыми ставками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам в Петрозаводске: (8-814-2) 75-50-00, 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04 или 02 (с мобильного — 102).