Жительница Петрозаводска отсудила 350 тысяч за сломанную в магазине ногу

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело о возмещении морального вреда местной жительнице. Женщина пыталась взыскать деньги с торговой организации за полученную ей серьезную травму, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Как выяснилось, пострадавшая пошла в магазин, поскользнулась на полу и сломала ногу. При этим никаких предупреждающих табличек о том, что пол скользкий, в торговом зале не было.

Медицинская экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью, который повлек стойкую утрату трудоспособности. Суд постановил взыскать с ответчика 350 тысяч рублей, а также расходы на приобретение лекарств.