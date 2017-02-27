Жительница Карелии забыла дома у собутыльника восьмимесячного ребенка

Беломорский районный суд ограничил в родительских правах двоих местных жителей. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Суд установил, что в октябре 2016 года женщина забыла своего восьмимесячного ребенка дома у знакомого, с которым распивала спиртное. Кроме того, выяснилось, что мать малыша страдает психическим заболеванием, при котором употребление алкоголя противопоказано. Отец ребенка в его присутствии избивал женщину.

Судья посчитал, что оставлять ребенка с родителями нельзя, поскольку это представляет опасность для его жизни и здоровья. Пара подала апелляцию в Верховный суд Карелии, который, однако, оставил решение без изменения.