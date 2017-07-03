Двое жителей Беломорска попались на взятке за оформление прав

Полиция подозревает в противоправной деятельности двоих братьев, жителей Беломорского района. Как выяснили полицейские, молодые люди предложили работающим в Карелии иностранным водителям посредничество при оформлении водительских удостоверений. Иностранцы решили получить необходимые документы, дав взятку должностному лицу.

Полицейские разработали операцию по пресечению незаконной деятельности. Взяткополучателем выступил сотрудник полиции.

При передаче должностному лицу незаконного денежного вознаграждения — 300 тысяч рублей — один из посредников был задержан. Чуть позже был задержан его брат и установлены 11 иностранных граждан, которые собирались незаконным путем получить водительские права.

Братья находятся под подпиской о невыезде. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.