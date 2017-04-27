Жителей двух домов в Кондопоге эвакуировали из-за минометного снаряда

Сегодня в 13.00 часов у жилого дома на улице Калинина люди обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МВД Карелии.

Как сообщили в ведомстве, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Территория была оцеплена. Жителей двух домов эвакуировали.

Вскоре специалисты установили, что обнаруженный предмет опасности не представляет. В настоящее время по указанному факту ведется проверка, в ходе которой полицейские установят обстоятельства происшествия. По предварительным данным, обнаруженный предмет является хвостовой частью минометного снаряда. Он изъят и направлен на экспертизу.

МВД Карелии напоминает, что при обнаружении подобных предметов следует немедленно сообщать информацию по телефону экстренных служб 112 или в дежурную часть полиции: 02 (с мобильного 102).