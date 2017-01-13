Житель Суоярви погиб из-за неосторожного курения

Следком подтвердил факт смерти мужчины при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Суоярви.

По информации следственных органов, тело 66-летнего хозяина квартиры было обнаружено при тушении. По предварительной версии, пожар произошел из-за пренебрежения правилами безопасности при курении, а мужчина скончался из-за отравления продуктами горения.

Отметим, что, по данным МЧС, пожары из-за курильщиков происходят в Карелии практически каждый день. Только в 2016 году в таких пожарах погибли 32 человека, в том числе трое детей.