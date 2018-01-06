Житель Карелии погиб на пожаре в частном доме

Сегодня около 06:30 пожарные боролись с огнем, охватившем частный жилой дом в селе Михайловское по адресу: улица Новая, дом №22.

На пепелище было найдено тело мужчины. Все материалы переданы в региональный Следком, рассказали нам в МЧС Карелии.