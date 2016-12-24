Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Карелии

Сегодня днем в Олонце горел жилой дом.

Сегодня около полудня в Олонце загорелся жилой дом №3 по улице Свирской дивизии. По информации МЧС Карелии, пострадала женщина — она отравилась угарным газом.

Ей назначили амбулаторное лечение.

 

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