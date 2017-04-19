Задержан бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов

Бывший депутат Законодательного собрания Карелии пятого созыва Алексей Гаврилов сейчас находится в отделении полиции и знакомится с материалами уголовного дела, сообщает «Петрозаводск говорит».

По данным издания, он находится в статусе подозреваемого. Как сообщил сам задержанный, его подозревают в вандализме, якобы во время предвыборного периода в августе-сентябре он организовал группу неких людей для нанесения различных надписей краской на стены зданий на Октябрьском проспекте.

В настоящее время экс-парламентарий задержан. Его могут направить на 48 часов в изолятор временного пребывания на Кургане до выяснения всех обстоятельств дела, после чего Гаврилову могут предъявить обвинение.