За убийство по неосторожности мужчину будут судить в Петрозаводске

44-летнего мужчину будут судить в Петрозаводске за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Следком Карелии закончил расследование и дело передано в суд.

По версии следствия, в июне 2017 года а Прионежье обвиняемый водитель-крановщик задел электрические провода при разгрузке газобетонных блоков . В этот момент удар электрическим током получил мужчина, который участвовал в разгрузке и был в кузове автомашины. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.