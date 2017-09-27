За убийство по неосторожности мужчину будут судить в Петрозаводске

Во время работы крановщик задел электрические провода, и его коллега, грузчик, получил смертельный удар током.

44-летнего мужчину будут судить в Петрозаводске за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Следком Карелии закончил расследование и дело передано в суд.

По версии следствия, в июне 2017 года а Прионежье обвиняемый водитель-крановщик  задел электрические провода при разгрузке газобетонных блоков . В этот момент удар электрическим током получил мужчина, который участвовал в разгрузке  и был в кузове автомашины. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

 

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