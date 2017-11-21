За стрельбу из травматического пистолета петрозаводский водитель получил условный срок

Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, который пытался с помощью пневматического оружия разрешить конфликт, произошедший в одном из дворов Петрозаводска.

Ранее несудимый мужчина, директор коммерческой фирмы, признан виновным по статьям «хулиганство» и «умышленное повреждение чужого имущества».

Следствие установило, что в феврале 2016 года в дневное время в одном из дворов столицы Карелии двое водителей вступили в конфликт: один из мужчин не уступил дорогу другому. Далее один из участников конфликта выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил по автомобилю обидчика, а также угрожал его пассажирке. В результате таких действий автомобиль был поврежден, а женщина-пассажирка сильно напугана.

Суд назначил злоумышленнику наказание — лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.