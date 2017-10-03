Юная гимнастка сломала руку из-за тренера в Сегеже

Во Дворце спорта Сегежи на занятии по гимнастике женщина-тренер, занимаясь с юной спортсменкой, оступилась и упала на воспитанницу другого тренера. В результате у девочки диагностирован перелом руки.

Руководство Дворца спорта сообщило «Республике», что ЧП произошло, вероятно, из-за недосмотра тренеров за своими подопечными — таковы результаты проверки. Дело в том, что зал для занятий в спорткомплексе арендует местная ДЮСШ и тренеры работают в этой школе, поэтому и разбираться с ними должно руководство спортшколы, считает директор Дворца спорта Сергей Баржуков.

В группе «Сегежа online» разгорелся спор между участниками инцидента. Сегежане жалуются, что для занятий в зале очень мало места.

Мать пострадавшей девочки сообщила, что совершит определенные действия, чтобы такие ситуации не повторились в будущем.