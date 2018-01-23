Взрывники ликвидировали угрозу подтопления Беломорска

Чтобы справиться с зажором на реке Нижний Выг, спасатели произвели 34 подрыва, использовав 24 килограмма взрывчатки.

34 взрыва произвели сотрудники Карельской поисково-спасательной службы на реке Нижний Выг. Для этого спасатели использовали 24 килограмма взрывчатки. В результате уровень воды в районе Беломорска понизился на 15 сантиметров. Угроза подтопления ликвидирована, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Напомним, как стало известно утром 23 января, на этом участке реки зафиксировали подъем воды на два сантиметра из-за скоплений рыхлого льда (так называемого зажора).

Сотрудники КРПСС продолжают вести разведку ледовой обстановки на реке Нижний Выг.

Взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске. Фото: пресс-служба МЧС Карелии
Взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске. Фото: пресс-служба МЧС Карелии
Взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске. Фото: пресс-служба МЧС Карелии
Взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске. Фото: пресс-служба МЧС Карелии
Взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске. Фото: пресс-служба МЧС Карелии
Взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске. Фото: пресс-служба МЧС Карелии

 

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