Врача-педиатра будут судить в Карелии за смерть 17-летней пациентки

В Карелии перед судом предстанет бывший врач-педиатр, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности.

Следком Карелии окончил расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-педиатра Межрайонной больницы № 1 Костомукши. Бывшего работника больницы обвиняют по статье Уголовного кодекса «причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая посещала на дому 17-летнюю девушку, которая жаловалась на высокую, не снижающуюся несколько дней температуру. По версии следствия, врач неверно проанализировала и недооценила объективные медицинские данные о состоянии ее здоровья и не осуществила очное динамическое наблюдение и обследование, исключив тем самым своевременное диагностирование заболевания, что привело к развитию заболевания и смерти потерпевшей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.