Врач поликлиники в Петрозаводске отказалась принять кормящую мать с острой болью

Врач городской поликлиники № 3 отказалась принять кормящую мать с острой болью. Об этом сообщает известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий на своей странице в соцсети. Пострадавшая женщина — жена Липовецкого.

Инцидент произошел 15 апреля, в субботу: женщина проснулась с острой, нестерпимой болью в глазу и позвонила в скорую. Ей сказали, что она может позвонить в поликлинику № 3, где в этот день дежурил офтальмолог.

Жена режиссера позвонила в городскую поликлинику и сообщила об острой боли, а также о том, что она приписана к поликлинике № 4. На вопрос, примут ли её в поликлинике № 3, ей ответили, что примут, но только при наличии полиса. Соседка женщины согласилась посидеть с 10-месячным ребенком – жена режиссера отправилась за медпомощью.

– Я зашла в кабинет, радуясь, что ещё чуть-чуть — и меня избавят от этой боли. Медсестра взяла карточку, сказав, что полис я могу убрать, и спросила, к какой поликлинике я отношусь. Я сказала, к четвертой. Тогда врач, которая тоже была в кабинете, сказала медсестре: пусть идет во вторую поликлинику. А медсестра мне: идите во вторую. Я: как во вторую? Мне сказали по телефону здесь, что примут. Врач: идите во вторую, они сегодня обслуживают ваш район. Я снова заплакала и говорю: но я уже здесь, я кормящая мать, у меня маленький ребёнок, мне страшно больно, посмотрите, пожалуйста, мой глаз! Врач: во вторую. Я: как же так?! Вы же врач! Врач: я еще и человек. Я: а я что, не человек? – цитирует на своей странице свою супругу Олег Липовецкий.

Врач женщину так и не приняла. Она с острой болью и опухшим лицом поехала через весь город во вторую поликлинику.

Как нам стало известно, о случившемся уже знают в Минздраве Карелии. В ближайшее время об этой ситуации доложат главе ведомства Ольге Лазаревич, которая сейчас находится в Москве на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Недавно «Республика» писала материал о доступности медицинской помощи в городских поликлиниках Петрозаводска. Мы обещаем следить за развитием событий.