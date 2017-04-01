Водители объезжают место коммунальной аварии на Голиковке по тротуарам

Некоторые автомобилисты объезжают место работ аварийной бригады ПКС на Голиковке по тротуарам, грубо нарушая правила дорожного движения.

— Свидетели говорят, что отпрыгивали в сторону от несущихся внедорожников, — сообщил наш корреспондент.

Отдельно отметим, что проезжая часть улицы Загородной в Петрозаводске, где сейчас работает экскаватор, была отремонтирована в прошлом году. Движение здесь стало очень интенсивным: у автолюбителей появилась возможность срезать угол от проспекта Александра Невского к улице Калинина по боковой Загородной улице. Соответственно, заметно выросли скорости машин.

Напомним, коммунальная авария на водопроводных сетях произошла сегодня. Пока специалисты ПКС ищут место прорыва труб. Возможны отключения окрестных домов от водоснабжения.