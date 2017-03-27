Водитель отправил неадекватного пешехода в нокаут единственным ударом

Камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлели, как мужчина, возможно, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался поймать на перекрестке машину, однако все водители проезжали мимо.

Тогда пешеход решил перекрыть выезд со двора водителю иномарки, а когда тот все таки решил уехать с места, сильно хлопнул рукой по крыше авто. Не стерпев такой наглости, водитель вышел из машины и одним ударом лишил оппонента сознания.

Пострадавший пешеход несколько минут пролежал на дороге, затем водитель с еще несколькими очевидцами перетащили его на газон, а после того, как тот начал подавать признаки жизни, покинули прохожего. Спустя некоторое время мужчина все же смог найти попутку. Водитель одной из машин, выезжавших со двора, посадил пострадавшего к себе в салон.

