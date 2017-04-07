Водитель фуры пытался незаконно провезти в Карелию опасное вещество

Сотрудники УГАДН Карелии на посту весового контроля (421-й километр трассы «Кола») остановили фуру. Водитель цистерны во время проверки документов слил 1,5 тонны опасного вещества – лигносульфоната. Причиной таких действий стало отсутствие необходимых документов. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

Оперативная информация о разливе потенциально опасного груза поступила в МЧС и Роспотребнадзор.

– В результате оперативных мер, принятых дорожниками по удалению химического реагента с дорожного полотна, слитая и представляющая опасность жидкость была направлена в локальные очистные сооружения, установленные у СПВК, – сообщает ведомство.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники МЧС, Росприроднадзора и следственные органы. Согласно данным лаборатории Росприроднадзора, ущерба окружающей природе не нанесено, жизни людей ничего не угрожает. Следственные органы определят меру наказания для водителя цистерны и фирмы, заказавшей перевозку.