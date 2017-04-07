Пассажирка маршрутки в Петрозаводске сломала ногу из-за резкого маневра водителя

Пожилая петрозаводчанка сломала ногу в автобусе. Водитель не дождался, когда все пассажиры займут места, и резко тронулся. В этот момент, как уверяет пострадавшая , она и получила травму. Пенсионерка везла своего внука к родственникам в автобусе №2. Инцидент произошел в 11.05 на остановке улицы Боровая. Пассажиры помогли женщине выйти уже на остановке у Гоголевского центра. Петрозаводчанка обратилась в травмпункт, где ей диагностировали перелом и наложили гипс.

Дочь пострадавшей, Екатерина Ершова, ищет свидетелей происшествия, сообщает группа «ВКонтакте» «ДТП Петрозаводска и Карелии».