Вода из канализационного люка затопила улицу Ла-Рошель в Петрозаводске

Стоки разлились практически по всей улице Ла-Рошель, сотрудники Водоканала устраняют аварию.

Сточная вода из канализационного люка  затопила автомобильную дорогу набережной Ла Рошель в Петрозаводске.  Жители вызвали работников водоканала, которые устраняют затор.

Канализационная авария на Ля Рошель

Ла Рошель. Фото: Георгий Чентемиров.

 

 

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