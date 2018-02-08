Ветеринарная служба нашла массовые нарушения на свиноферме в Коткозере

Многочисленные нарушения при проверке свинофермы в деревне Коткозеро Олонецкого района Карелии обнаружил инспектор управления федеральной службы отдела ветеринарного контроля по Карелии.

По результатам проверки выявлены массовые нарушения ветеринарного законодательства. В частности, территория хозяйства не имеет ограждения, учет и идентификация свиней не ведется, нет журнала движения свинопоголовья.

Кроме того, у входа в свинарник нет обязательного дезинфекционного коврика с раствором для дезинфекции обуви, пол разбит, часть бетонного покрытия отсутствует, что затрудняет уборку и дезинфекцию. Сторожевая собака не прошла лечение от паразитов.

Инспектор также выяснил, что на свиноферме не проводится дезинфекция емкостей, оборудования, инвентаря для приготовления и раздачи корма. В хозяйстве не разработан и не утвержден план ветеринарно-профилактических мероприятий на 2018 год. В хозяйстве отсутствуют условия для стирки и дезинфекции рабочей одежды, обслуживающий персонал не имеет сменной рабочей одежды. Рабочие стирают одежду дома. Два работника не прошли обязательный предварительный медицинский осмотр, у них нет санитарных книжек.

В ходе проверки также выяснилось, что в январе 2018 года утилизация биологических отходов проведена с нарушением ветеринарно-санитарных правил. У хозяйства нет договора на утилизацию отходов.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 3 административных дела.Гендиректору фермы выдано предписание об устранении нарушений.