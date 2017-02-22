Верховный суд освободил Ильдара Дадина из колонии

Верховный суд постановил отменить приговор активисту Ильдару Дадину и освободить его из колонии. Об этом сообщает сайт «Медуза«. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, представитель которой заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

1 ноября в интернете появилось письмо Дадина, в котором тот пожаловался на пытки со стороны сотрудников ИК № 7 в Карелии. Сообщением заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете, однако проверки в учреждении не подтвердили слова заключенного.

Напомним, Ильдар Дадин – первый россиянин, осужденный за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания (статья 212.1 Уголовного кодекса). К уголовной ответственности его привлекли за задержания на одиночных пикетах.