Верховный суд Карелии оставил приговор Девлету Алиханову без изменений. Такое решение приняла коллегия по уголовным делам после рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный городским судом, сообщает «Столица на Онего».

Адвокаты просили Верховный суд Карелии как высшую инстанцию отменить приговор и оправдать Алиханова за отсутствием в деле состава и события преступления.

Алиханов участвовал в заседании посредством видеосвязи. Адвокаты просили, чтобы он присутствовал в суде лично, но им было отказано в ходатайстве.

Кроме этого, коллегия по уголовным делам отказалась возвращать дело в суд первой инстанции, а также вызывать в суд и допрашивать свидетелей.

В итоге суд не удовлетворил жалобы защитников и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Девлета Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Судья постановила зачесть срок приговора нахождение под стражей с 3 февраля 2015 года. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав выплатить мэрии 8 млн рублей.