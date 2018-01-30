Верховный суд Карелии оставил приговор Девлету Алиханову без изменений

Такое решение приняла коллегия по уголовным делам после рассмотрения апелляционных жалоб защитников карельского бизнесмена.

Верховный суд Карелии оставил приговор Девлету Алиханову без изменений. Такое решение приняла коллегия по уголовным делам после рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный городским судом, сообщает «Столица на Онего».

Адвокаты просили Верховный суд Карелии как высшую инстанцию отменить приговор и оправдать Алиханова за отсутствием в деле состава и события преступления.

Алиханов участвовал в заседании посредством видеосвязи. Адвокаты просили, чтобы он присутствовал в суде лично, но им было отказано в ходатайстве.

Кроме этого, коллегия по уголовным делам отказалась возвращать дело в суд первой инстанции, а также вызывать в суд и допрашивать свидетелей.

В итоге суд не удовлетворил жалобы защитников и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Девлета Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Судья постановила зачесть срок приговора нахождение под стражей с 3 февраля 2015 года. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав выплатить мэрии 8 млн рублей.

 

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