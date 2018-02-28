В УФСИН рассказали, как успокаивали взбунтовавшегося заключенного

В УФСИН Карелии прокомментировали информацию СМИ, которые сообщали, что в колонии № 7 в Сегеже якобы избили заключенного. Согласно официальной информации, эти данные не соответствуют действительности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент с одним из заключенных колонии произошел 20 февраля. Когда сотрудники колонии попытались провести обыск у осужденного, тот начал угрожать членовредительством, отказывался от обыска и не хотел идти в камеру.

Сотрудники колонии предупредили мужчину о том, что могут применить физическую силу, но тот начал рвать раны на руке, которые он сам себе причинил в конце января, и оскорблял конвоиров нецензурной бранью, нанес одному из сотрудников учреждения травму. В конце концов заключенному скрутили руки, одели наручники, отвели к медику, а затем — в камеру.

Осужденный отказался давать какие-либо письменные и устные объяснения произошедшему, о чем составлен соответствующий акт. Материалы по факту нанесения травмы сотруднику колонии направили следователям.

Напомним, после жалоб заключенных колонии № 7 в феврале 2017 года в Петрозаводске прошло выездное совещание совета по правам человека. Участники круглого стола в числе прочих вопросов обсудили необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, чтобы как можно более четко прописать правила и нормы содержания заключенных в колониях. Также члены СПЧ заявили, что будут пристально разбираться в историях о применении насилия к заключенным. Представитель Следкома в свою очередь пообещал предоставить правозащитникам все необходимые материалы.