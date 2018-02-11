В России разбился гражданский авиалайнер

Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее было подтверждено, что самолет потерпел крушение после в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал источник агентства.

Как уточнили в МЧС, самолёт упал не около деревни Аргуново, а возле Степановского. «Чёрные ящики» пока не нашли.