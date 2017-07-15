В Росгвардии рассказали о «взрывах» на площади Гагарина

В Росгвардии рассказали об операции, которую проводили на площади Гагарина в Петрозаводске, которую провели около полудня 15 июля. У киоска с печатной продукцией обнаружили бесхозную сумку. На место прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии.

Силовики приняли решение обезвредить сумку с помощью спецсредства – гидроразрушителя. Гидроудары сопровождались громкими хлопками, которые очевидцы восприняли за взрывы. Видеозапись спецоперации разместили в соцсети.

После осмотра сумки установили, что в ней находились личные вещи. Взрывоопасных предметов не обнаружили.