В Петрозаводске несколько улиц превратились в реки из-за коммунальной аварии

Сегодня вечером в районе пересечения улицы Московской и набережной Варкауса произошла коммунальная авария. Как сообщил корреспонденту «Республики» начальник Управления ГО и ЧС мэрии Петрозаводска Владимир Голуб, прорвало водопроводную трубу. В результате улицы и тротуары превратились в реки.

На месте работали сотрудники ГИБДД: их целью было проверить, не перевернуло ли потоком воды канализационные люки. На время ликвидации аварии от водоснабжения отключены близлежащие дома.

Завтра в мэрии создадут штаб по причинам аварии. В Водоканале заявили, что вода, текущая по улицам, чиста и опасности для горожан не представляет.