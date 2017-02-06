В оставшемся без тепла Суоярви завершены земляные работы

Коммунальщики завершили земляные работы в Суоярви на месте аварии, оставившей без отопления более 1700 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сейчас на месте проводятся сварочные работы. Окончательно устранить аварию и вернуть тепло в дома горожан планируется к 16:00. Ситуацию контролирует оперативный штаб под руководством замглавы Карелии Александра Пшеницына.

Сегодня около четырех часов утра в Суоярви произошла коммунальная авария. Отопление отключилось в том числе в двух детских садах и в школе, занятия в которой отменять не стали.

В городе работают три пункта временного размещения. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил взять ситуацию под жесткий контроль.