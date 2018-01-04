В нескольких поселках Лоухского района Карелии пропало электричество

Сегодня в 09:10 в Лоухском районе Карелии в нескольких поселках пропал свет. Это произошло из-за нарушений в работе сетей на линии электропередачи ВЛ 110 кВ «Лоухи – Тяговая – Кестеньга».

Как рассказали «Республике» в компании «Карелэнерго», восстановительные работы на линии ведут четыре бригады – 15 человек и 6 единиц техники. Для максимально быстрого подключения потребителей и социально значимых объектов задействованы резервные источники снабжения электроэнергией.

Во время написания этой новости в часть поселков вернулся свет. Сколько именно населенных пунктов остаются без электричества, пока что неизвестно.